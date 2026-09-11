Le Havre a trouvé un gardien de secours

Metz, Lille et maintenant le Havre. Le grand Tour de France d’Arnaud Bodart se poursuit depuis son arrivée initiale dans l’Hexagone en janvier 2025. Après une demi-saison en Moselle, le gardien belge de 28 ans avait visé haut en s’engageant avec le LOSC à l’aube de la saison 2025-2026 pour pallier le potentiel départ de Lucas Chevalier au PSG (acté par la suite). La signature du portier turc Berke Özer a néanmoins éclipsé le joueur formé au Standard de Liège, qui a tout de même disputé neuf rencontres de Ligue Europa en lot de consolation . Devenu numéro 3 au LOSC depuis la signature du Paraguayen Orlando Gill, Bodart débarque en Normandie en qualité de joker.

Le pompier du Plat Pays

Arnaud Bodart doit apporter son expérience à une équipe havraise en mal de points depuis le début de la saison. Le club doyen a encaissé au moins un but lors de chacune de ses trois rencontres de Ligue 1. Le Havre était en quête d’un remplaçant à son portier Lionel Mpasi , gravement touché au tendon d’Achille.…

MB pour SOFOOT.com