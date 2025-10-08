Le Hamas dit avoir remis une liste en vue d'un échange d'otages et de prisonniers avec Israël

Des étudiants palestiniens traversent une barrière de terre israélienne sur le chemin de l'école à Araqah

par Tala Ramadan, Jana Choukeir et Nidal al-Mughrabi

Le Hamas a déclaré mercredi avoir partagé une liste de noms d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens devant être libérés dans le cadre d'un accord d'échange, le groupe armé palestinien se disant optimiste quant aux pourparlers indirects avec Israël au sujet du plan de Donald Trump pour la bande de Gaza.

Les négociations, qui se tiennent à Charm el-Cheikh en Egypte, se concentrent sur le projet en 20 points du président américain visant à mettre fin à la guerre dans l'enclave palestinienne et sont considérées comme les plus prometteuses à ce jour.

Le calendrier de la mise en œuvre de la première phase de l'initiative de Donald Trump n'a pas encore fait l'objet d'un accord lors des négociations, a déclaré une source palestinienne proche des négociations.

Le plan prévoit le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza et la fin des combats, la libération des otages détenus par le Hamas et le désarmement du groupe armé palestinien, ainsi que l'acheminement d'aide aux Gazaouis.

Donald Trump a exprimé son optimisme quant aux progrès réalisés en vue d'un accord mardi, jour du deuxième anniversaire de l'attaque du Hamas contre Israël, qui a déclenché l'assaut israélien contre Gaza.

Une délégation américaine composée de l'envoyé spécial américain pour le Moyen Orient Steve Witkoff et de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump qui a des liens étroits avec le Moyen-Orient, participera aux pourparlers.

Les responsables de toutes les parties ont appelé à la prudence quant aux perspectives d'un accord rapide.

Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, proche du Premier ministre Benjamin Netanyahu, devait participer aux négociations mercredi après-midi, selon un responsable israélien.

Le Premier ministre qatari, Cheikh Mohammed ben Abderrahmane al Thani, un médiateur clé du conflit israélo-palestinien, et le directeur des renseignements turcs, Ibrahim Kalin, participeront également aux négociations sur le cessez-le-feu à Charm el-Cheikh mercredi, selon des sources.

Le Hamas souhaite un cessez-le-feu permanent et global, un retrait complet des forces israéliennes et le lancement immédiat d'un processus de reconstruction global sous la supervision d'un "organe technocratique national" palestinien.

Israël, pour sa part, souhaite le désarmement du Hamas, ce que le groupe rejette.

Les responsables américains ont laissé entendre d'abord vouloir axer les pourparlers sur l'arrêt des combats et sur la logistique de la libération des otages israéliens à Gaza et des détenus palestiniens en Israël.

En l'absence de cessez-le-feu, Israël a poursuivi son offensive à Gaza, renforçant ainsi son isolement international.

Selon les autorités sanitaires de Gaza, 67.000 personnes ont été tuées lors de l'assaut israélien depuis le 7 octobre et l'incursion du Hamas dans le sud de l'Etat hébreu, lors de laquelle 1.200 personnes ont été tuées et 251 autres prises en otage.

Les opérations israéliennes à Gaza ont suscité l'indignation d'une grande partie du monde, de nombreux experts en droits de l'homme et universitaires, ainsi qu'une enquête des Nations unies, estimant qu'il s'agit d'un génocide.

(Jana Choukeir et Tala Ramadan à Dubaï, Nidal al-Mughrabi au Caire et Maayan Lubell à Jérusalem, version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)