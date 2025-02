Le Hamas annonce une libération de trois otages israéliens samedi à Gaza

Un enfant passe derrière des combattants de la branche armée du Hamas qui assistent aux obsèques d'un haut commandant du Hamas, Marwan Issa, tué en mars 2024, à Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, le 7 février 2025 ( AFP / Eyad BABA )

Le Hamas a publié vendredi une liste de trois otages israéliens devant être libérés samedi contre des prisonniers palestiniens, levant les doutes qui planaient sur ce nouvel échange après la proposition de Donald Trump d'une prise de contrôle américaine de Gaza.

Israël et le Forum des familles ont confirmé qu'il s'agissait de trois hommes, enlevés lors de l'attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023: Or Levy, 33 ans au moment de sa capture, Eli Sharabi, 51 ans, et l'Israélo-allemand Ohad Ben Ami, 55 ans.

Ils doivent être libérés contre des prisonniers palestiniens, le cinquième échange de ce type depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, le 19 janvier, après 15 mois de guerre.

Les Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas, "ont décidé de libérer les prisonniers sionistes demain, samedi", a indiqué sur Telegram leur porte-parole, Abou Obeida.

Un peu plus tôt, un porte-parole du Hamas avait accusé Israël de retarder l'entrée à Gaza d'engins de déblaiement des décombres, affirmant que cela affectait l'extraction des corps des otages "morts, bombardés par Israël".

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a précisé que ce dernier suivrait le processus depuis les Etats-Unis, où il est en visite.

L'accord de trêve a déjà permis quatre séries de libérations, de 18 otages et environ 600 prisonniers Palestiniens. La première phase de l'accord, de six semaines, doit aboutir à la libération au total 33 otages, dont huit au moins décédés, contre 1.900 Palestiniens.

Sur les 251 personnes enlevées durant l'attaque du 7-Octobre qui a déclenché la guerre, 76 sont toujours retenues à Gaza, dont au moins 34 mortes selon l'armée.

- "Nettoyage ethnique" -

Le président américain Donald Trump fait un geste avant de prononcer un discours à Washington, DC, le 6 février 2025 ( AFP / Ting Shen )

Les négociations indirectes entre le Hamas et Israël sur la deuxième phase de leur accord ont commencé mardi au Qatar, l'un des trois pays médiateurs avec les Etats-Unis et l'Egypte, selon un porte-parole du mouvement palestinien.

Cette deuxième phase, qui doit commencer début mars, est censée cette fois aboutir à la libération de tous les otages et à la fin définitive de la guerre à Gaza, avant une étape finale consacrée à la reconstruction du territoire palestinien.

Mais les cartes ont été considérablement rebattues quand Donald Trump a stupéfié la planète en proposant une prise de contrôle américaine de la bande de Gaza et un déplacement de sa population, notamment en Egypte ou Jordanie, pour pouvoir la reconstruire.

Après avoir insisté jeudi sur ce projet, le président américain a affirmé vendredi qu'il n'était "absolument pas pressé".

Amman et le Caire ont rejeté son idée, qui a suscité un tollé international, l'ONU notamment mettant en garde contre tout "nettoyage ethnique". Elle a aussi été condamnée par le Hamas et l'Autorité palestinienne en Cisjordanie occupée.

Même flou sur les détails de sa mise en oeuvre, le plan Trump n'en éloigne pas moins la perspective, à terme, d'une solution à deux Etats pour régler le conflit israélo-palestinien, qui dure depuis la création de l'Etat d'Israël en 1948.

Ce règlement est celui défendu par une large partie de la communauté internationale, y compris les Etats-Unis jusqu'à présent, mais Israël y est fermement opposé.

Une manifestante regarde un portrait du président américain Donald Trump, à Tel-Aviv, le 4 février 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

Depuis son retour à la Maison Blanche le 20 janvier, le président républicain a multiplié les gestes de soutien inconditionnel envers Israël.

Le dernier en date, jeudi, prévoit des sanctions contre la Cour pénale internationale (CPI), accusée d'avoir "engagé des actions illégales" contre "l'Amérique et notre proche allié Israël".

La CPI a émis un mandat d'arrêt contre M. Netanyahu et l'ex-ministre de la Défense israélien Yoav Gallant, pour des soupçons de crimes de guerre et contre l'humanité pendant la guerre à Gaza. Les sanctions "augmentent le risque d'impunité pour les crimes les plus graves et menacent de miner l'état de droit international", ont dénoncé 79 parties à la CPI.

- Un bipeur en or -

Des personnes manifestent pour le retour des otages retenus dans la bande de Gaza devant le bureau de l'ambassade des Etats-Unis à Tel-Aviv, le 4 février 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

Malgré la levée de boucliers internationale, Israël a dit jeudi préparer un plan pour un départ "volontaire" des Gazaouis. Et son ministre de la Défense, Israël Katz, a ordonné à ses troupes de ne pas critiquer ce projet.

Israël a parallèlement révélé l'arrivée dans le pays mercredi du général Michael Kurilla, le chef du Commandement central américain (Centcom), qui a discuté avec l'état-major israélien des moyens de "faire face aux menaces au Moyen-Orient".

En visite à Washington depuis lundi, Benjamin Netanyahu a offert à M. Trump un bipeur en or. Un souvenir des bipeurs piégés par Israël contre le Hezbollah libanais, qui avait fait 39 morts et près de 3.000 blessés, selon les autorités libanaises.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.210 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

L'offensive israélienne de représailles a fait au moins 47.583 morts à Gaza en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.