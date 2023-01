Le HAC gagne encore et fonce vers la Ligue 1, Saint-Étienne sourit

La dix-huitième journée de Ligue 2 a rendu son verdict ce mardi soir, avec un nouveau succès du Havre, en direction de l'élite, et un léger sursaut à Saint-Étienne.

Les résultats :

Paris FC 2-1 Dijon

Amiens 1-1 Guingamp

Dans la course à la montée, les Havrais ont donc été les plus prompts, en s'imposant face au concurrent Sochaux dans les dernières minutes au stade Océane. Une excellente opération, puisque le dauphin Bordeaux, n'a pas su entériner son avantage de deux buts acquis en première mi-temps contre Caen, et n'a pu ramener qu'un point de Michel D'Ornano. Parmi les autres candidats, Metz a cartonné Nîmes, à l'extérieurpour conforter sa quatrième place, quand Amiens, cinquième, a concédé le nul devant GuingampEn bas, l'ASSE retrouve de son côté un léger sourire, en l'emportant contre Laval, malgré une dernière position toujours tenace. Dijon, défait dans le temps additionnel par le Paris FCest le perdant du soir, plongeant dans le camp des relégables, pour favoriser Rodez et son nul acquis face à Niort, autre mauvais élève.Le PFC effectué d'ailleurs un bond de quatre rangs, se retrouvant à une belle septième place,.en tête du milieu de tableau. Un ventre mou tenu par QRM, bien qu'accroché par Bastia,, suivi de Valenciennes maitrisé par le quinzième Annecyet clôturé avec Pau et sa triste prestation contre GrenobleLa phase aller prendra fin ce week-end.