Le HAC couche Bordeaux et s'envole en tête de la Ligue 2

Les leaders normands comptent désormais sept points d'avance sur leurs dauphins girondins.

Le Havre 1-0 Bordeaux

Le Havre-Bordeaux, choc de (futurs) promus ?

Duel de doyens au sommet de la Ligue 2 2022-2023.Peu après l'ouverture de la seizième journée du championnat et l'énième contreperformance stéphanoise , le HAC a accueilli Bordeaux dans un stade Océane plein comme un œuf. Leader et encore invaincu à domicile cette saison, les Ciel et Marine ont rapidement sorti le bleu de chauffe pour déboussoler de timides Girondins. Sur un centre bien dosé de Christopher Operi depuis le flanc gauche, Amir Richardson a profité de la sortie aux fraises de Gaëtan Poussin pour ouvrir le score de la poitrine dans le but vide. Plus solides et confiants, les Hacmen ont logiquement gardé leur avantage jusqu'à la fin de la partie.Cela dit, le suspense a duré jusqu'au coup de sifflet final. D'abord maladroit pour doubler la mise de la tête (54), Quentin Cornette a quitté ses coéquipiers prématurément suite à un carton rouge reçu pour un deuxième avertissement après un tacle non maîtrisé sur Malcom Bokele (67). Forcément, l'étau s'est un peu plus resserré sur la cage d'Arthur Desmas mais mis à part une cartouche flinguée par Aliou Badji seul face au but vide, le HAC est resté solide sur ses appuis.Résultat des courses avec cette victoire havraise ? Voilà les Normands avec sept points d'avance sur leurs adversaires du soir et plus que jamais prétendants à la montée en Ligue 1.