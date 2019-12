Le guide Michelin s'allie à TripAdvisor

Les 14 000 restaurants répertoriés dans le célèbre guide seront identifiés sur le site de recommandations TripAdvisor et ses applications, telle LaFourchette.

C'est le mariage de l'ancien, qui aura 120 ans en 2020, et des modernes. Le guide Michelin, TripAdvisor et sa filiale LaFourchette ont annoncé, mardi 3 décembre, la signature d'un « partenariat stratégique international » permettant de conjuguer l'expertise culinaire de la célèbre bible rouge des gastronomes avec la puissance mondiale du site de recommandations (hébergement, restauration, compagnies aériennes, croisiéristes, etc.) et le système de réservation de restaurants LaFourchette by TheFork, leader sur ses marchés.

Désormais, les 14 000 restaurants sélectionnés dans 30 pays par les inspecteurs du guide seront identifiés sur le site et les applications TripAdvisor par catégories (Etoiles, Bib Gourmand et Assiette). « Les consommateurs auront beaucoup plus de choix et on leur proposera deux approches : le guide avec ses experts indépendants, et les recommandations des consommateurs », explique Scott Clark, membre du comité exécutif de Michelin.

« Le leader européen »

Cela offrira une « visibilité sans précédent » aux chefs étoilés et aux restaurants du guide, et devrait doper les réservations. Car la notoriété mondiale de ce vade-mecum du touriste, lancé en 1900, contribue à la diffusion des traditions gastronomiques de nombreux pays et, plus largement, d'un tourisme de qualité. De plus, 4 000 restaurants en Europe seront bientôt accessibles à la fois sur LaFourchette et sur la plate-forme digitale du guide Michelin.

