Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le groupe Etat islamique revendique l'attaque de Vienne Reuters • 03/11/2020 à 19:05









LE GROUPE ETAT ISLAMIQUE REVENDIQUE L'ATTAQUE DE VIENNE LE CAIRE (Reuters) - Le groupe Etat islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque de Vienne dans un communiqué diffusé sur Telegram. L'attaque commise lundi soir en plein coeur de la capitale autrichienne par au moins un assaillant a fait quatre morts et 22 blessés, selon le ministre de l'Intérieur Karl Nehammer. L'assaillant a été abattu par la police. Selon Karl Nehammer, l'assaillant avait été condamné à 22 mois de prison en avril 2019 pour avoir tenté de se rendre en Syrie pour rejoindre le groupe État islamique avant d'être libéré en décembre dernier. (version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.