Le groupe de L'Etat islamique aurait un nouveau leader, après la mort de Baghdadi

Qui dirige le groupe de l'Etat islamique ? Depuis la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi dans un assaut américain, en octobre 2019, Daech, l'acronyme arabe du groupe terroriste ultraradical, semblait avoir désigné un remplaçant.Mais Abou Ibrahim al-Hachemi al-Qourachi, son nom, avait suscité des interrogations car il paraissait particulièrement inconnu. Certains ont même pensé qu'il n'existait pas. Un haut responsable américain a parlé de « parfait inconnu ».L'un des fondateurs et principaux idéologues de Daech a en fait été identifié par plusieurs services de renseignements comme le successeur d'Abou Bakr al-Baghdadi, a indiqué lundi le quotidien britannique « The Guardian ». Selon le journal britannique, qui cite des responsables de deux services de renseignement non précisés, l'organisation est désormais dirigée par Amir Mohamad Abdel Rahmane al-Maoula al-Salbi. Il s'agit d'un des fondateurs du groupe et est aussi « considéré comme l'un de ses idéologues ».Un frère en TurquieOriginaire d'une famille de la minorité turkmène d'Irak, c'est l'un des rares non-Arabes dans la direction du groupe de l'Etat islamique. Diplômé de l'université de Mossoul, il aurait joué un rôle clé dans la persécution des Yazidis, communauté religieuse ancestrale prise pour cible en Irak par les djihadistes en 2014. Son frère est représentant en Turquie du parti Front turkmène d'Irak ; il aurait conservé des liens avec lui jusqu'à sa nomination à la tête de Daech.Le Guardian estime qu'il a été nommé dans la foulée de la mort de Baghdadi et que le nom inconnu d'al-Qourachi était un nom de guerre. Des espions travaillant pour les pays occidentaux le qualifient de « vétéran endurci » de Daech. Il aurait été emprisonné en 2004, par les Américains, dans la même prison irakienne que Baghdadi. Ils y auraient fait connaissance.Sa tête est mise à prix plusieurs millions de dollarsAlors qu'il ...