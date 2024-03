Le groupe de défense Leonardo veut se transformer en acteur de "sécurité globale"

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le groupe italien d'aéronautique et de défense Leonardo a présenté mardi son plan industriel sur cinq ans pour se muer en acteur de "sécurité globale", en misant sur la "numérisation massive" et des acquisitions dans le spatial et la cybersécurité.

Le recours croissant au cloud (informatique à distance), à l'intelligence artificielle, à la cybersécurisation du produit dès sa conception ont "radicalement changé les schémas et les perspectives dans les scénarios internationaux, introduisant un nouveau concept de sécurité globale qui va au-delà du concept traditionnel de défense", argue le groupe, ce qui implique "d'importants efforts pour adapter la technologie".

Leonardo (ex-Finmeccanica) est l'un des principaux groupes internationaux dans le domaine de l'armement et de l'aéronautique et fabrique notamment radars, hélicoptères, avions militaires et aérostructures. D'ici 2028, il entend devenir une "entreprise travaillant dans un environnement transverse multidomaines alimenté par la numérisation et l'intelligence artificielle".

Il entend donc concentrer sa recherche-développement sur les technologies innovantes (IA, cloud, supercalculateurs) et nouer "des alliances internationales et partenariats stratégiques".

Le plan industriel 2024-2028 prévoit une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 6% pour atteindre 21,3 milliards d'euros en 2028. Il était de 15,3 milliards en 2023. Pour 2024, Leonardo vise des revenus de 16,8 milliards d'euros, notamment avec la consolidation dans ses comptes de sa coentreprise Telespazio, qui représente près de 700 millions de chiffre d'affaires.

Le groupe table également sur une croissance annuelle de ses commandes de 4% pour atteindre 22,6 milliards d'euros. Celles-ci s'établissaient à 17,9 milliards l'an passé. Elles devraient s'établir autour de 19,5 milliards en 2024, notamment tirées par sa branche électronique de défense et la sécurité à la faveur de la hausse des budgets militaires dans le monde

Sa marge opérationnelle doit passer de 8,4% l'an passé à 11,5% en 2028.

"Cet objectif sera atteint grâce à une numérisation et une rationalisation massives des produits et des services, à des gains d'efficacité et à des initiatives de réduction des coûts à l'échelle du groupe - avec un objectif de 1,8 milliard d'euros d'économies brutes sur la durée du plan - et à une croissance inorganique", explique son directeur général Roberto Cingolani.

Le groupe a publié mardi un bénéfice net de 695 millions d'euros en 2023, en baisse de 25,4%. Celui de l'année précédente avait été gonflé par des plus-values provenant de cessions de certaines activités aux Etats-Unis.

Peu avant 10H00, le cours de l'action Leonardo était en hausse de 5,09% à la Bourse de Milan.