Le groupe de Bruno Genesio pour affronter le PSG
Pas de panique à bord, ou presque ? Alors que l’Olympique de Marseille s’apprête à recevoir le PSG pour clôturer cette 5 e journée de Ligue 1, Bruno Genesio a choisi ses soldats. Pour autant, le Lyonnais doit encore se passer de Geoffrey Kondogbia , touché à la cuisse face à l’AS Monaco. Le milieu phocéen est toujours à l’infirmerie, accompagné de Tochuku Nnadi , qui a quant à lui le genou en vrac.
En revanche, pas de surprise : tous les cadres sont bien là. Pep Genesio compose avec ce qu’il peut.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer