Le groupe de Bruno Genesio pour affronter le PSG

Pas de panique à bord, ou presque ? Alors que l’Olympique de Marseille s’apprête à recevoir le PSG pour clôturer cette 5 e journée de Ligue 1, Bruno Genesio a choisi ses soldats. Pour autant, le Lyonnais doit encore se passer de Geoffrey Kondogbia , touché à la cuisse face à l’AS Monaco. Le milieu phocéen est toujours à l’infirmerie, accompagné de Tochuku Nnadi , qui a quant à lui le genou en vrac.

En revanche, pas de surprise : tous les cadres sont bien là. Pep Genesio compose avec ce qu’il peut.…

SW pour SOFOOT.com