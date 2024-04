Le groupe Aéma voit son bénéfice net fondre de près de 60% en 2023

Adrien Couret à Paris, le 23 mars 2023. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le groupe d'assurance Aéma a vu son bénéfice net fondre de près de 60% à 50,9 millions d'euros en 2023, année "sinistrée sur le plan climatique", selon un communiqué lundi.

Ce résultat est notamment "pénalisé par une charge climatique nette de 446 millions d'euros", en raison d'"une année sinistrée sur le plan climatique", le "durcissement" des conditions de réassurance et "une forte inflation des coûts moyens de réparation".

L'Epargne-retraite et la gestion d'actifs ont eux contribué au résultat net du groupe, né du rapprochement des assureurs Macif et Aésio, Abeille Assurance et Ofi Invest,

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 15,6 milliards d'euros, en légère baisse de 3,1% avec une série d'acquisition en 2023: Mondial Pare-Brise par Macif, Union Financière de France (UFF, rachat des parts minoritaires) et Les Bureaux de l'Epargne par Abeille Assurances, et Egamo par Ofi Invest.

La Mutuelle des Métiers de la Justice (MMJ) s'est également affiliée au groupe en 2023.

"L'année 2023 clôt notre premier plan stratégique avec un développement, un résultat et une solvabilité résilients dans un contexte devenu adverse. Notre prochain plan stratégique sera consacré à la consolidation de ce modèle, entre développement de nos marques et synergies au sein du groupe", indique le directeur général d'Aéma, Adrien Couret, cité dans le communiqué.

Le groupe compte 11,7 millions d’assurés.