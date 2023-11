Le gros spoil du PSG sur le Trophée des champions

Toulousains ! Prenez le train !

La Thaïlande ? C’est non. Le Qatar ? Non. L’Arabie Saoudite, le Maroc, le Congo ? Non plus. Prévu le 5 janvier à l’étranger, mais finalement avancé au 3, le Trophée des champions pourrait finalement se disputer au Parc des Princes. C’est en tout cas ce que laisserai croire une indiscrétion dévoilée par le site du Paris Saint-Germain et massivement partagée depuis. En effet, il était aujourd’hui possible de s’inscrire sur une file d’attente pour la rencontre entre le PSG et Toulouse avec l’indication « Trophée des champions au Parc » ou encore « Ne ratez pas le Trophée des champions au Parc . »…

JF pour SOFOOT.com