Le gros coup de Manchester United par Victor Gatinel (iDalgo) En s'imposant 2 à 0 sur la pelouse de Chelsea à l'occasion de la 26e journée de Premier League, les hommes d'Ole Gunnar Solskjær se relancent dans la course à l'Europe. Les Reds Devils, 7e au classement, reviennent à 3 points de leur adversaire du soir qui occupe le 4e rang. Ce succès s'est construit dans la douleur pour les Mancuniens. En première période, les Blues tiennent le ballon mais craquent sur une tête rageuse d'Anthony Martial (45e). Au retour de vestiaires, Harry Maguire enfonce le clou sur corner (66e) tandis que Kurt Zouma puis Olivier Giroud voient leurs buts refusés par l'assistance vidéo. Les Londoniens devront se relancer dès samedi avec la réception de Tottenham (13h30) alors que Manchester tentera de confirmer dimanche en recevant Watford (15h).

