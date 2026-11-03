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Le grand Thauvin de Ligue 1 est attendu à l’accueil européen
information fournie par So Foot 03/11/2026 à 23:49

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Le grand Thauvin de Ligue 1 est attendu à l’accueil européen

Le grand Thauvin de Ligue 1 est attendu à l’accueil européen

Immense sur les terrains de Ligue 1, Florian Thauvin semble se rétrécir au moment de monter sur la scène européenne. Pourtant, Lens, déjà en difficulté au classement, aura bien besoin de toute la magie de son capitaine pour empocher les trois points contre Côme.

Début 2023, quand la parenthèse mexicaine de Florian Thauvin s’est refermée, après une aventure plus que compliquée chez les Tigres, peu imaginaient le champion du monde 2018 retrouver les sommets européens qu’il avait pu connaître du côté de l’OM. Pourtant, après avoir vécu sa dolce vita à l’Udinese, il est revenu au pays pour signer à Lens. Dans l’Artois, il pose vraiment ses valises, prend le numéro 10, claque 20 buts et 18 passes dé en 50 matchs, et est même promu capitaine l’été dernier, pour sa deuxième saison. Bollaert s’est trouvé un chouchou qui a permis, avec sa joyeuse troupe, de soulever une Coupe de France tant attendue et de faire résonner l’hymne de la Ligue des champions dans les travées du stade.

Entre les supporters et Thauvin, c’est donc l’amour fou. Un amour dont les amateurs de la Ligue 1 profitent semaine après semaine. Excepté contre Lorient et Lille, Flotov a été décisif lors de tous les matchs de championnat. Il y a encore quelques jours de cela, contre le Paris FC, il a fêté sa 300 e dans l’élite avec une belle frappe et une offrande pour Thorgan Hazard. Pourtant, sa magie du week-end a encore bien du mal à se faire ressentir la semaine.…

Par Loriane Pereira pour SOFOOT.com

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