So Foot • 27/01/2020 à 06:00

Le grand quiz du week-end, épisode 95

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez bien passer votre week-end devant votre téléviseur.

C'est grave de réclamer des compliments comme ça. Cela témoigne d'un réel problème de confiance en soi.Et oui, il existe d'autres clubs que Porto, Benfica et le Sporting au Portugal. Enfin il en existe qu'un de plus.Quatre questions Ligue 1, quatre erreurs. Qu'est-ce que la France vous a fait, bon sang ?Six questions hors Ligue 1, six erreurs. Faites preuve d'ouverture d'esprit, bordel.Vous ne connaissez rien au foot, mais vous avez la patience d'écrire chaque possibilité jusqu'à 11. C'est une belle qualité, la persévérance.On ne peut rien faire pour vous. Vous avez sûrement des connaissances dans plein d'autres domaines.On vous l'a déjà dit, ce n'est pas sur nous qu'il faut compter pour rebooster votre ego.Comment ça vous ne connaissez pas Tranmere Rovers ? Vous n'avez jamais mis les pieds à Birkenhead ?Vous obtenez juste la moyenne parce que vous savez compter jusqu'à cinquante. Qui a dit que les mathématiques ne servaient à rien dans la vie de tous les jours ?Mais d'où vous Lire la suite de l'article sur SoFoot.com