So Foot • 20/01/2020 à 06:00

Le grand quiz du week-end, épisode 94

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

Rangez ces fumigènes, ce n'était que le mode amateur.Il va quand même falloir apprendre à connaître Rayan Cherki. Car quand il sera ballon d'or en 2024 ça sera trop tard.Après une cure de football durant tout le week-end, vous vous êtes calé devantsur TF1 dimanche soir. Et personne ne peut vous juger pour ça.Si vous n'aimez pas la Coupe de France, merci de ne pas en dégoûter les autres.Et sinon à part Lionel Messi et Cristiano Ronaldo vous connaissez autre chose ? Kylian Mbappé ?Nous sommes ravis d'apprendre que les Kansas City Chiefs affronteront San Francisco 49ers au SuperBowl. Mais ici c'est SoFoot, pas SoFootAméricain. Alors, ça dégage.OK, vous avez le droit de vous la péter un peu. Mais ne prenez pas trop la grosse tête, vous risqueriez de tomber de très haut au tour suivant.Quel mépris pour la Liga Nos. C'est un championnat comme les autres, hein.Vous boycottez la Premier League depuis qu'ils se servent de la VAR pour mesurer au millimètre près l'ongle de l'orteil de l'attaquant afin de savoir s'il est hors-jeu ou non.