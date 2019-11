Le grand quiz du week-end, épisode 87

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre week-end devant votre téléviseur.

" Calmez-vous quand même.Vous avez préféré regarderpour la 30fois plutôt que Marseille-Lyon ou Juventus-Milan. Et personne ne peut vous juger pour ça. Quel film.Vous n'avez rien suivi du week-end, mais vous savez que ce sont toujours les mêmes qui marquent à chaque fois.Un mois, un championnat telle est votre nouvelle devise. Et visiblement novembre rime avec Ligue 1 pour vous. Courage, il ne reste que 19 jours.Avant vous étiez pour l'Inter. Mais depuis cet été, vous êtes pour le PSG. Icardix.Nous sommes ravis d'apprendre que la France a remporté la Fed Cup. Mais, ici c'est SoFoot. Pas SoTennis. Alors ça dégage.Vous avez le droit de marcher la tête haute dans la rue. Mais avant d'avoir le droit de bomber le torse, il va falloir prouver au prochain niveau.Depuis que vous vous êtes fait recalé par un(e) Américain(e) en soirée, vous boycottez le McDonalds et la MLS. Il s'agirait de grandir.D'où vous vient cette haine de la Ligue 1 ? Vous n'aimez pas les contrôles ratés et les centres au troisième poteau ?