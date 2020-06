Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Grand Prix du Japon annulé Reuters • 01/06/2020 à 17:05









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Grand Prix du Japon de MotoGP n'aura pas lieu. En raison de l'épidémie de coronavirus, la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) a officiellement annoncé ce lundi dans un communiqué l'annulation du onzième Grand Prix de la saison sur le circuit du Twin Ring Motegi. La FIM explique que la compétition restera en Europe jusqu'à mi-novembre pour y faire le plus d'événements possibles. Cette décision a été prise dans le but de terminer la saison 2020, déjà amputée de 7 Grands Prix. Pour la première fois depuis 1986, les pilotes de l'élite mondial ne se retrouveront donc pas au Japon et devront patienter jusqu'en 2021 pour profiter de la piste de Motegi.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.