Le Grand Prix de France Moto GP 2020 reporté par Francisco Rodriguez (iDalgo) En raison du coronavirus, La FIM, la Dorna et PHA, le promoteur de l'épreuve, ont annoncé aujourd'hui le report du Grand Prix de France de motocyclisme (MotoGP, Moto2, Moto3), la 3e manche du championnat du monde, initialement programmé du 15 au 17 mai au Mans. La date du report n'est pas communiquée.

