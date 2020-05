Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Grand Prix de France en octobre ? Reuters • 15/05/2020 à 18:56









par Matthieu Cointe (iDalgo) Initialement prévu cette semaine, le Grand Prix de France de Moto GP pourrait se dérouler en octobre. Claude Michy, organisateur de l'événement, a annoncé ce vendredi sa volonté de reporter le Shark Helmets Grand Prix de France 2020 au Mans à la première quinzaine d'octobre. Alors que la course était programmée au 17 mai, elle avait été reportée à cause de la propagation de l'épidémie de Coronavirus. Le promoteur du Moto GP et la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) travaillent quant à eux toujours pour un retour à la compétition le 19 juillet à Jerez, en Espagne. Le circuit français espère pouvoir faire parti du nouveau calendrier que les instances devraient dévoiler dans les semaines à venir.

