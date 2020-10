Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le grand huit pour Hugo Gaston et Caroline Garcia Reuters • 02/10/2020 à 22:46









Le grand huit pour Hugo Gaston et Caroline Garcia par Adonis Vesin (iDalgo) 6-0. Dans le cinquième set. À Wawrinka, un ancien vainqueur de Roland-Garros. Hugo Gaston (20 ans, 239e mondial) a vécu son rêve. De tout son être. Le Toulousain a renversé la montagne suisse (17e ATP) en cinq sets (2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0) pour se hisser en huitième de finale contre Dominic Thiem (3e mondial). Caroline Garcia a également fait preuve de caractère. La Lyonnaise a retourné la Belge Élise Mertens (20e WTA) après avoir lâché le premier set 1-6. La Tricolore s'est appuyée sur son premier service, sa défense et ses variations de jeu (dont des montées au filet victorieuses) pour empocher les deux manches suivantes 6-4 puis 7-5. Nadal, Schwartzman, Zverev ou encore le jeune Sinner ont aisément rejoint la deuxième semaine. Elina Svitolina (5e WTA), qui affrontera Caroline Garcia, et Simona Halep ont aussi prolongé leur séjour à Paris.

