«Le grand frère du Dakar» : qui était Paulo Gonçalves, le motard mort dimanche

Son treizième Dakar lui a été fatal. L'organisation du rallye-raid, qui se dispute pour la première fois en Arabie saoudite cette année, a annoncé dimanche la mort du motard portugais Paulo Gonçalves après une chute lors de la septième étape. Retrouvé inconscient et en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée de l'équipe médicale, il a été transporté en hélicoptère jusqu'à l'hôpital. En vain.Avec son décès, c'est un témoin privilégié de l'histoire de la course qui disparaît. A 40 ans, le pilote avait parcouru trois continents grâce à la course fondée par Thierry Sabine : les dunes d'Afrique du Nord où il a couru son premier Dakar en 2006, les déserts d'Amérique du Sud où il a connu son meilleur classement avec une deuxième place au général en 2015 et aujourd'hui l'Arabie saoudite. «98% des concurrents n'ont jamais roulé là-bas auparavant, c'est un grand défi pour tout le monde», expliquait celui qui a terminé quatre fois dans le Top 10 de la course avant de s'élancer pour sa treizième participation.Dans le bivouac, le parcours de «Speedy» Gonçalves inspirait le respect. «C'était l'un des plus expérimentés chez les meilleurs pilotes, il était très prévenant avec tout le monde et aidait les plus jeunes à se faire leur place. C'était notre grand frère du Dakar, se souvient le Français Xavier de Soultrait (Yamaha), blessé et contraint d'abandonner lors de la quatrième étape. Il était toujours joyeux et refusait de se laisser aller. Je me souviens de ses : "Allez, arrêtez de vous plaindre" quand on avait un souci.»Il avait rejoint l'équipe de son beau-frèreUne abnégation qui s'est de nouveau illustrée lors de ce Dakar, où il a pu s'aligner de justesse après une fracture de la rate en décembre dernier. Lors de la troisième étape, où l'assistance mécanique est interdite, son moteur le lâche. Au kilomètre 30, Gonçalves attend pendant trois ...