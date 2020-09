Le Graët, le déni dans la peau ?

Noël Le Graët a voulu réagir à la polémique autour des propos racistes lors du Classico dont se plaint Neymar. Il a procédé en tenancier de boutique qui défend son commerce. Sans prendre en compte les débats qui agitent actuellement la société sur ce sujet. Le foot ne représente certes pas le pire en la matière, mais cela ne signifie pas qu'il faille pour autant se contenter de quelques banalités pour éviter les questions qui fâchent.

Le racisme n'est que dans le verbe ?

Tranquillement assis sur ses certitudes, Noël Le Graët imaginait peut-être enterrer le débat après le PSG-OM qui avait donné une image un peu pathétique defoot. Il n'a fait que relancer la machine à polémiques et surtout la déception qui entoure sa fin de règne. Les réactions, aussi bien sur les réseaux sociaux que de la part de personnalités sportives ou au-delà, ont démontré qu'il existait un fossé problématique entre la vision que semble posséder le président de la FFF de la situation et le vécu, voire les retours, du terrain, cette grande aire de jeu de l'Hexagone.Mais de quoi parle-t-on ? À disséquer ce que raconte l'ancien boss de l'EAG, le racisme se résume d'abord à des insultes, et le fait d'aimer un joueurprouverait qu'on n'est pas concerné par de telles accusations. Conclusion,de cette vilaine chose chez nous, y compris plus généralement dans le sport. La rhétorique est connue. Si des noirs peuvent taquiner le cuir pour la France ou dans les clubs, comment ose-t-on imaginer que le ballon rond soit possiblementpar les discriminations ou mauvais comportements qui sévissent au-delà du stade ? La preuve par le but applaudi. Kanté et Mbappé illustrations de l'immunité du rectangle vert. Les cris de singe et insultes entre pros, bien sûr sur le coup de la colère, deviennent des cas isolés, déplorables, toutefois insignifiants au vrai sens du terme. 1% selon Le Graët.Seulement, est-il encore envisageable de simplement regarder béatement les effectifs des pensionnaires de la L1 ou L2 pour dormir tranquille