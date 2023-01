Le Graët démission !

La situation de Noël Le Graët est intenable. En fait, elle devrait l'être. La temporisation adoptée avec sa mise en retrait lors du dernier comex apparaît en effet désormais comme une hypocrisie déplacée, notamment au regard de l'enquête ouverte pour " harcèlement moral " et " harcèlement sexuel ". Toutefois, il faudrait également que la fédération, enfin sa direction, l'exige au nom des fautes graves commises par son président depuis des années.

L'insupportable esquive

Il s'agit de la conséquence logique de l'audit lancé par le ministère des Sports bien avant ledes déclarations sur Zinédine Zidane. Amélie Oudéa-Castéra l'avait d'ailleurs laissé entendre en conférence de presse afin de mettre la pression avant la dernière réunion du comex, qui déboucha sur cette fameuse " mise en retrait " de Noël Le Graët. Une enquête a donc été ouverte lundi 16, confiée à la brigade de la répression de la délinquance contre la personne (BRDP), à l'encontre de l'ancien boss de l'En Avant Guingamp, à la suite d'un signalement de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR). Naturellement, le premier incriminé nie en bloc, comme depuis le début,à son encontre. Il continue à se plaindre de l'acharnement des médias et bien sûr des(peut-être un appel à l'aide à son grand ami, Gianni Infantino, Lider Maximo de la FIFA).Ce dernier rebondissement met surtout, une fois de plus, le comex devant ses responsabilités. Ses membres avaient clairement opté pour la diversion, calmer l'opinion et le pouvoir politique de tutelle en offrant des vacances forcées à Noël Le Graët, le temps que tout se calme. L'institution était sauve, enfin ceux et celles qui en tiennent pour le moment les rênes. On allait attendre le rendu de l'audit et en fonction de ce qu'il demeurera de cette ambiance délétère, l'affaire se réglera " en famille ". Cette esquive s'avère insupportable, tant formellement que moralement. Puisque clairement Noël Le Graët ne pense qu'à remporter une victoire sur la ministre, sans se soucier des dégâts sur la fédération ou l'image du foot français, le comex devrait convoquer une AG extraordinaire, avec un corps électoral le plus représentatif possible, qui permette d'élire un autre président, et une autre direction. La présomption d'innocence protège légalement l'inculpé. Elle ne retombe Lire la suite de l'article sur SoFoot.com