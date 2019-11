Le Graët/Benzema : non, un président ne devrait pas dire cela

Avouons-le, on s'ennuie un peu avec l'équipe de France. L'avantage du foot, c'est que c'est toujours un peu plus qu'une histoire de ballon rond. En une seule déclaration sur le cas de Karim Benzema, ce spectre qui hante la maison tricolore, Noël Le Graët a réveillé ses démons. Et nous avons pu de nouveau discuter du sexe des anges.

Benzema, plus qu'un footballeur...

Mathieu

Les mots du président de la FFF sur RMC ont certes d'abord sauvé la morne actu foot de cette trêve internationale où les Bleus se savaient déjà qualifiés avant une dernière balade en Albanie : "" La machine à polémiques peut tourner à plein régime, et n'importe qui dégainer son plus beau tweet. Une habitude, voire une routine. Une parole officielle, dont on peut juger ou non qu'elle est légitime, voire légale, face à une réponse citoyenne via un gazouillis. Choc des générations et surtout un superbe révélateur des rapports de force. Ensuite à chacun de compter ses soutiens en scrutant son smartphone.Le cas de l'attaquant madrilène ne se résume pas ou plus, depuis belle lurette, aux suites d'une minable tentative de chantage à laque même Noël Le Graët avait réduit dans un premier temps, quand il espérait encore étouffer le scandale, à une banale étourderie de Mathieu Valbuena. L'actuel pensionnaire de l'Olympiakos reste au passage le grand perdant de cette dimension "judiciaire" stricto sensu, tout le monde semble l'oublier, pour avoir refusé d'être une victime. Les tribunaux rendront leur verdict en temps et en heure. Pour l'instant, le buteur du Real est présumé innocent. Sur ce plan, sa ligne de défense tient la route. De quel droit ou pouvoir décide-t-on qu'une personne puisse se voir interdite de prétendre évoluer pour l'équipe de France ? Que ce soit la réalité du moment et sûrement à l'avenir est une chose. Certifier dans le marbre pareille exclusion se révèle pour le moins ambigu en République, et le foot est encore dans l'État de droit.