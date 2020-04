Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le GP du Canada reporté Reuters • 08/04/2020 à 09:30









Le GP du Canada reporté par Francisco Rodriguez (iDalgo) Le Grand Prix du Canada, qui devait constituer la première étape d'un calendrier remanié en Formule 1, n'aura pas lieu du 12 au 14 juin comme prévu au circuit Gilles-Villeneuve, en raison de la COVID-19. C'est la septième course de la saison à subir un report. Les GP d'Australie et de Monaco ont été annulés.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.