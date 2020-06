Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le GP d'Italie finalement annulé Reuters • 10/06/2020 à 17:49









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Grand Prix d'Italie MotoGP est définitivement annulé. Initialement prévu le 31 mai sur le circuit du Mugello, il avait été reporté à une date indéterminée. Ce mercredi, la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) a annoncé que la course était définitivement retirée du calendrier du championnat du monde 2020. Ce sera la première fois en près de 30 ans que le circuit toscan n'accueillera pas le Grand Prix d'Italie moto. La Fédération et le promoteur de MotoGP, le groupe espagnol Dorna, doivent toujours présenter un nouveau calendrier championnat du monde, pérturbé par la pandémie de coronavirus. Jusqu'ici, huit courses ont été annulées. L'ambition des organisateurs est de démarrer la saison le 19 juillet, à Jerez.

