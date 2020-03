Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le GP d'Espagne reporté Reuters • 26/03/2020 à 12:34









Le GP d'Espagne reporté par Victor Gatinel (iDalgo) Le calendrier de la Moto GP va devenir un véritable casse tête pour les organisateurs. Après l'annulation de l'épreuve au Qatar et les reports des étapes de Thaïlande, d'Amériques et d'Argentine, c'est au tour du GP d'Espagne de garnir le rang des déprogrammations. Prévue le 3 mai à Jerez, la course ne pourra pas avoir lieu à cause de la pandémie du coronavirus qui frappe l'Europe. Face à l'incertitude sanitaire les organisateurs ont déclaré dans leur communiqué de presse : "La situation étant en constante évolution, une nouvelle date ne peut être confirmée tant que l'on ne sait pas exactement quand il sera possible d'organiser l'événement". Le début de saison de Moto GP ne démarrera donc pas avant le 17 mai en France, sur le circuit Bugatti du Mans, si l'épreuve est maintenue. Pour rappel les 24h du Mans moto sont officiellement décalées du 18-19 avril au 29-30 août 2020, ce qu'il laisse planer le doute sur la tenue de la course pour Marc Marquez et ses adversaires.

