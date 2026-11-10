Le gouverneur de la Banque de France voit la croissance "autour de 0,3%" en 2026

Assemblées annuelles 2026 du FMI et de la Banque mondiale au Centre national de congrès Queen Sirikit (QSNCC) à Bangkok

Emmanuel ‌Moulin, gouverneur de la Banque de France, ​a déclaré mardi s'attendre à une croissance de l'économie française "autour de 0,3%" sur l'ensemble ​de l'année 2026 après la contraction du produit intérieur ​brut observée au troisième ⁠trimestre.

Dans son enquête mensuelle de conjoncture ‌publiée lundi, la Banque de France a dit prévoir une croissance modérée ​au quatrième ‌trimestre pour la deuxième économie ⁠de la zone euro, ce qui lui éviterait une récession technique après la contraction ⁠de 0,1% ‌sur la période juillet-septembre.

En septembre, elle ⁠avait revu à la baisse sa ‌prévision de croissance pour l'ensemble de ⁠l'année, la ramenant à 0,4%, contre ⁠0,5% en ‌juin et une estimation initiale de 1%.

"L'estimation ​de 0,4% pour ‌l'année 2026, elle était fondée sur une hypothèse de croissance ​positive au troisième trimestre", a déclaré Emmanuel Moulin sur BFM Business. "Or ⁠on a eu -0,1% et donc forcément, mathématiquement, ça sera très difficile d'atteindre le 0,4% et donc on sera plutôt je pense autour de 0,3% sur l'ensemble de l'année."

(Rédigé par ​Bertrand Boucey)