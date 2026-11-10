Le gouverneur de la Banque de France anticipe une croissance un peu plus faible en 2026

Le gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, Paris, le 8 juin 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la France en 2026 ne devrait pas atteindre les 0,4 % anticipés jusqu'ici par la Banque de France, mais s'établir plutôt "autour de 0,3 %", a averti mardi son gouverneur Emmanuel Moulin.

"L'estimation de 0,4 % pour l'année 2026 (...) était fondée sur une hypothèse de croissance positive au troisième trimestre. Or on a eu -0,1", a indiqué Emmanuel Moulin, interrogé sur BFM Business.

"Forcément, mathématiquement, ça sera très difficile d'atteindre le 0,4. Et donc on sera plutôt, je pense, autour de 0,3 sur l'ensemble de l'année", a-t-il souligné.

La Banque de France a publié lundi soir son enquête mensuelle de conjoncture, dans laquelle elle dit s'attendre à une hausse modérée du PIB français au quatrième trimestre, soulignant une situation très incertaine et un manque de visibilité quant à l'impact des mobilisations sociales.

Emmanuel Moulin a fait état mardi d'un "environnement d'incertitude" sur les plans géopolitique, économique, politique, social.

Comme l'Insee, la Banque de France tablait jusqu'à présent sur une croissance française de 0,4 % pour 2026. Emmanuel Moulin avait cependant estimé début novembre que cette prévision était "un peu optimiste" et serait révisée mi-décembre.

Le gouvernement table toujours sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 0,5 %, un objectif jugé "difficilement atteignable" par le Haut Conseil des finances publiques.

"Continuité" à la BCE

Interrogé sur la hausse du Smic au 1er décembre, annoncée lundi par le Premier ministre Sébastien Lecornu, Emmanuel Moulin a souligné que "les coups de pouce au Smic" avaient "tendance à resserrer l'échelle des salaires, et donc à ne pas permettre des progressions de pouvoir d'achat pour les personnes qui sont un peu au-dessus du Smic".

Le gouverneur de la Banque de France, qui siège au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), principal organe de décision, a par ailleurs estimé qu'"il n'y aura(it) pas de changement" dans la politique monétaire de l'institution après le départ de sa présidente, Christine Lagarde.

Les deux candidats, le Néerlandais Klaas Knot et l'Espagnol Pablo Hernandez de Cos, "s'inscrivent dans la continuité de Christine Lagarde", a-t-il souligné, et la politique monétaire de la BCE "est fondée sur les données et la situation de l'inflation".

Le banquier central plaide en revanche pour que le poste de chef économiste revienne à une Française: "on a de très bons candidats, surtout de très bonnes candidates pour ce poste".

"C'est le président de la BCE qui décide des affectations des différents membres du directoire, mais effectivement, c'est un poste que nous n'avons jamais eu dans l'histoire", a-t-il souligné.

La BCE pourrait relever ses taux directeurs lors de sa prochaine réunion, mi-décembre, pour tenter de contenir les pressions inflationnistes.

"On est au-dessus de notre objectif d'inflation", a ainsi souligné Emmanuel Moulin, ajoutant: "on a plutôt des signaux positifs en termes du prix de l'énergie, mais nous déciderons au mois de décembre, quand nous nous réunirons".