LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE D'ANGLETERRE S'INQUIÈTE DE LA SITUATION SANITAIRE LONDRES (Reuters) - Le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), Andrew Bailey, a averti mardi que la remontée du nombre de cas d'infection par le coronavirus en Grande-Bretagne menaçait les perspectives de l'économie britannique, ajoutant que la banque centrale étudiait les moyens de soutenir davantage l'activité. La BoE s'attend à des "moments difficiles" et elle fera tout son possible pour soutenir l'économie, a-t-il ajouté lors d'une débat en ligne organisé par les Chambres de commerce britanniques. Le nombre quotidien de nouveaux cas d'infection par le coronavirus dépasse désormais 6.000 selon les données des derniers jours, celui des hospitalisations de malades du COVID-19 double tous les huit jours et le réseau de tests est menacé de saturation. "A l'évidence, cela renforce les risques à la baisse", a dit Andrew Bailey. Le Premier ministre, Boris Johnson, devait annoncer mardi de nouvelles mesures visant à freiner la diffusion du virus tout en encourageant entreprises et salariés à privilégier le télétravail. Le gouverneur de la BoE a aussi souligné que le communiqué de politique monétaire publié jeudi dernier ne devait pas être perçu comme un indice suggérant que la banque centrale allait adopter un taux directeur négatif, mais il a répété que les taux négatifs faisaient partie de sa "boite à outils" et qu'elle devait apprendre à les utiliser le cas échéant. "Cela n'implique rien quant à la possibilité que nous utilisions des instruments négatifs", a-t-il dit. "Nous avons travaillé dur sur la question de l'opportunité de réduire davantage les taux d'intérêt et particulièrement sur les taux d'intérêt négatifs." Le gouverneur a jugé "mitigés" les résultats des politiques de taux négatifs menées par d'autres banques centrales, estimant que leur efficacité dépendait de la structure du système bancaire et du moment choisi pour les mettre en oeuvre. (David Milliken et Andy Bruce, Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

