Le gouverneur de la Banque d'Angleterre met en garde contre l'isolationnisme post-Brexit

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey a insisté sur la nécessité pour l'économie britannique de ne pas tomber dans l'isolationnisme post-Brexit, d'après un entretien à Prospect Magazine publié mercredi.

Le Brexit "a effectivement créé des opportunités", et si "nous avons réussi à ce que la plupart du marché et du secteur (financier britannique) reste" au Royaume-Uni, "nous devrons travailler encore plus dur pour être sûrs de ne pas devenir isolationnistes", a affirmé M. Bailey.

M. Bailey constate une fois de plus les conséquences négatives à court terme de la sortie britannique de l'UE. "Si vous réduisez l'ouverture d'une économie, cela aura à court terme des effets négatifs", sur la productivité et la croissance, indique-t-il.

L'institut monétaire britannique et les membres de son comité de politique monétaire dénoncent depuis des mois l'impact négatif de la sortie britannique de l'UE sur le commerce extérieur, la productivité et l'inflation.

En revanche, pour M. Bailey, à plus long terme, ce choc devrait s'atténuer car "ces relations commerciales s'ajustent à l'économie réelle et nous construisons de nouveaux échanges".

A propos de la City, moteur de l'économie britannique, M. Bailey qualifie les marchés financiers de "bien public mondial et nous avons une responsabilité (...) de leur apporter de la stabilité financière".

Il y a un an, les marchés britanniques avaient été plongés dans la tourmente par le gouvernement éphémère de Liz Truss et son "mini-budget" aux dépenses massives et non financées. La BoE avait dû intervenir.

Les propos de M. Bailey font aussi suite à des propositions détaillées par le gouvernement la semaine dernière pour assouplir les règles qui s'imposent à son puissant secteur financier et en stimuler la croissance. Depuis plus d'un an, Londres multiplie les projets de réformes pour faire face à la concurrence d'autres places financières européennes et profiter des "opportunités" post-Brexit.

Une mesure emblématique prévoit notamment d'assouplir les exigences en termes de fonds propres des compagnies d'assurances pour débloquer des dizaines de milliards de livres d'investissement. Les critiques craignent une augmentation des prises de risques. La Banque d'Angleterre (BoE) a lancé jeudi une consultation séparée sur le sujet.