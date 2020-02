Le gouvernement veut relancer les bistrots ruraux

Le gouvernement s'est engagé jeudi à attribuer des licences IV gratuites et non transférables dans les communes de moins de 3.500 habitants n'en disposant pas. "En termes de santé publique, c'est un message assez désastreux", dénonce Bernard Basset, président de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie.

(Photo d'illustration) ( AFP / FRED DUFOUR )

Le gouvernement, emmené par Édouard Philippe, s'est déplacé en nombre jeudi 20 février dans les Vosges pour promouvoir les premiers effets de son "agenda rural", censé revitaliser les campagnes en y faisant revenir commerces et services de proximité. "Le mouvement des 'gilets jaunes' a traduit un sentiment d'abandon qui prouve pour beaucoup de nos concitoyens une peur du déclassement", a encore souligné le chef du gouvernement, avant d'admettre : "Ce sentiment, il faut l'avouer, il est bien souvent justifié."

Parmi les mesures vedettes, le développement du projet visant à créer ou reprendre 1.000 cafés en milieu rural. Dans la même veine, le gouvernement s'est engagé jeudi à attribuer des licences IV gratuites et non transférables dans les communes de moins de 3.500 habitants n'en disposant pas. "Cela concerne potentiellement 10 à 15.000 licences" , a fait valoir Matignon qui attend les premières remontées des préfectures pour évaluer le succès du dispositif.

"En termes de santé publique, c'est un message assez désastreux" , dénonce vendredi matin sur Franceinfo Bernard Basset, président de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie. "Ce que le Premier ministre dit, c'est : 'si vous manquez de tout dans les campagnes, il vous reste une seule chose, c'est de boire de l'alcool'."

"Le Premier ministre se réfère aux années 1960 en disant qu'il y avait 200.000 bistrots. Mais il ne faut pas oublier qu'on buvait 26 litres d'alcool pur par habitant et par an. Aujourd'hui, on en boit moins de la moitié, et on a déjà un des taux de consommations les plus hauts au monde. Avec les conséquences que connaît en termes de mortalité et de handicap", fustige le médecin. "C'est aussi assez inapproprié parce qu' on va autoriser ou favoriser la consommation d'alcool dans des zones où la voiture est le seul moyen de déplacement" , insiste-t-il.