Le gouvernement veut permettre le déblocage anticipé des PEL pour projets de rénovation thermique

Le gouvernement français envisage de permettre le déblocage anticipé d'un Plan épargne logement (PEL) pour financer un projet de rénovation thermique, dans le but d'accélérer la transition écologique, a annoncé mercredi Bruno Le Maire.

"Nous envisageons de permettre le déblocage anticipé de tous les plans d'épargne logement dès lors qu'il s'agit d'un investissement pour la rénovation thermique", a déclaré le ministre de l'Economie à des journalistes à l'issue de la première réunion du Comité de financement de la transition écologique (CFTE).

"Voilà un élément concret qui permet de débloquer des sommes très importantes sans avoir à mobiliser de l'argent public", a justifié Bruno Le Maire.

Un conseiller ministériel a précisé que les particuliers pourraient, selon le projet gouvernemental, prélever la somme nécessaire à ce projet de rénovation thermique sans pour autant avoir à clôturer leur PEL.

Le PEL, s'il est clôturé pour acheter un logement, permet d'emprunter une certaine somme avec un taux d'intérêt réduit. Ce produit d'épargne a un encours d'environ 300 milliards d'euros.

Le gouvernement veut également davantage orienter les 130 milliards épargnés sur les livrets de développement durable et solidaires (LDDS) vers l'objectif affiché de ces produits.

Aujourd'hui, seuls 10% des dépôts du LDDS doivent être fléchés vers le développement durable, et encore cette notion est plus large que celle de transition écologique, a-t-on indiqué de source ministérielle.

"Nous voulons que les sommes soient davantage orientées vers la transition climatique, avec une transparence accrue", a déclaré Bruno Le Maire.

Parmi les autres pistes que le CFTE a décidé mercredi d'étudier figurent les modalités de prorogation de l'éco-prêt à taux zéro (PTZ) pour soutenir la rénovation énergétique. Il s'agit d'un prêt sans intérêts sans condition de ressources plafonné à 50.000 euros.

Le gouvernement cherche des solutions pour parvenir à financer les investissements nécessaires à la transition écologique, qui sont évalués entre 60 et 70 milliards par an, a encore dit Bruno Le Maire, en ajoutant que cette évaluation contenue dans le rapport remis au printemps par Jean-Pisani Ferry et Selma Mahfouz à Elisabeth Borne avait été confirmée par les services du Trésor à Bercy.

Il veut à cette fin mobiliser l'épargne des Français qui s'élève au total à 5.800 milliards d'euros, dont 3.200 milliards placés sur des produits de long terme.

"Notre objectif est de mobiliser 5% de ces 3.000 milliards d'euros, ce qui nous permettrait de mobiliser 150 milliards d'euros par an", a précisé Bruno Le Maire.