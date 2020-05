Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement veut accélérer le déploiement des bornes électriques sur les autoroutes Reuters • 19/05/2020 à 10:07









LE GOUVERNEMENT VEUT ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DES BORNES ÉLECTRIQUES SUR LES AUTOROUTES PARIS (Reuters) - Le gouvernement français compte demander aux concessionnaires autoroutiers d'accélérer le déploiement des bornes de recharge pour les véhicules électriques sur leur réseau et de réfléchir à de nouvelles tarifications prenant en compte les déplacements à moindre impact environnemental, a annoncé mardi Jean-Baptiste Djebbari. "Nous avons 24.000 bornes aujourd'hui, nous voulons 100.000 bornes en 2022 et je suis persuadé qu'avec l'effort collectif nous pouvons avoir 100.000 bornes en 2021" sur le réseau autoroutier, a déclaré le secrétaire d'Etat aux Transports sur BFMTV et RMC. Jean-Baptiste Djebbari, qui compte demander aux concessionnaires autoroutiers "d'installer ces bornes très rapidement", souhaite aussi qu'ils réfléchissent "à une nouvelle grille" afin "d'aller vers des tarifs un peu différenciés" pour les automobilistes utilisant un véhicule "propre" ou ayant recours au covoiturage, par exemple. (Myriam Rivet, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.