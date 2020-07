Le gouvernement va-t-il vraiment supprimer la taxe d'habitation pour les plus riches ?

FISCALITÉ. Les 20% de contribuables les plus fortunés devront-ils encore payer, au-delà de 2023, la taxe d'habitation, déjà supprimée pour les autres ménages ? L'exécutif hésite.

Le gouvernement reste évasif sur la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% de ménages qui la paient encore. ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le 14 juillet, durant son entretien télévisé, Emmanuel Macron a évoqué l'idée de "décaler un peu, pour les plus fortunés d'entre nous, la suppression de la taxe d'habitation", prévue par tiers entre 2021 et 2023. Il a ainsi jeté le trouble sur une réforme défendue depuis trois ans par l'exécutif comme un des axes de son action en faveur du pouvoir d'achat. Cela "peut être quelque chose de légitime en période de crise", a-t-il justifié.

Mais mercredi, dans son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean Castex n'a pas dit mot sur un décalage possible. Pressé de préciser l'intention présidentielle, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a confirmé, le soir même, que la taxe d'habitation "sera bien supprimée" pour tout le monde. Mais il reconnaît que le gouvernement réfléchit à "prendre un peu plus de temps" pour finaliser cette suppression pour les ménages les plus riches.

Le ministre reste évasif, avec un argument : parmi les 20% de ménages qui doivent encore payer cette taxe jusqu'en 2023, soit ceux dont le revenu est supérieur à environ 2.300 euros pour une personne seule, "il y a beaucoup de classes moyennes et nous voulons protéger les classes moyennes. Nous le faisons en refusant toute augmentation d'impôts".

Maintenue pour les 5% les plus riches ?

Le lendemain matin, il se fait un peu plus précis, évoquant la possibilité de demander un "effort supplémentaire" aux "5%" les plus riches parmi les 20% de ménages qui payent encore la taxe d'habitation.

Le Premier ministre démine lui aussi, dans un entretien avec des lecteurs du journal Le Parisien : "il ne s'agirait pas d'augmenter un impôt mais de décaler d'un ou deux ans une baisse déjà programmée (...) J'entends ce que vous me dites sur les classes moyennes". Le sujet devra en tout cas être tranché durant l'été, avant le vote du budget pour 2021.

Si un tel report était décidé, ce ne serait pas la première péripétie pour cette promesse emblématique du programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Initialement prévue pour se limiter aux 80% de ménages les moins aisés, la suppression de la taxe d'habitation avait finalement été élargie à l'ensemble des ménages, après un rappel à l'ordre du Conseil constitutionnel.

La suppression déjà reportée

Elle devait donc être supprimée progressivement pour les 80% les moins aisés entre 2018 et cette année, puis en 2021 pour tous les ménages, soit un effort d'environ 17 milliards d'euros pour les finances publiques. Mais ce premier calendrier avait déjà pris un coup, avec le report à 2023 de la suppression totale pour les plus fortunés, dans la foulée du mouvement des "gilets jaunes".

Ce nouveau report, justifié mardi par Emmanuel Macron dans un "esprit de justice", intervient alors que, depuis le début de la pandémie de Covid-19 et de la crise économique qui en découle, le débat sur la participation des plus riches à l'effort de crise a été relancé.

Dividende, retour de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), salaires des grands patrons : certains économistes, à l'image de la prix Nobel Esther Duflo, ou responsables politiques et syndicaux, réclament un effort des plus fortunés.

L'épidémie ne devait pas remettre en cause la stratégie fiscale

Emmanuel Macron a totalement rejeté mardi le retour de l'ISF et d'une réaugmentation de la taxation du capital. Dans les premières semaines de la crise, le gouvernement avait assuré que la stratégie fiscale annoncée en début de quinquennat ne serait pas remise en cause par l'épidémie de Covid-19.

Jouer sur la taxe d'habitation est "un moyen symbolique" de répondre à cette demande de solidarité, juge François Écalle, ex-magistrat à la Cour des comptes et président de l'association Fipeco (Finances publiques et économie). "Ca ne va pas changer grand chose à l'océan de dépenses publiques engagées depuis la crise", ajoute-t-il.