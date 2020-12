Le gouvernement va lancer une convention citoyenne sur les discriminations

La ministre déléguée chargée de l'Egalité femmes-hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances, Elisabeth Moreno, le 25 novembre 2020 à Paris ( AFP / Florent Bardos )

Le gouvernement va mettre en place une convention citoyenne "pour permettre à tous les Français de pouvoir parler de la discrimination", a annoncé mardi la ministre déléguée chargée de l'Egalité femmes-hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances, Elisabeth Moreno.

"L'idée de cette convention citoyenne que nous allons lancer est de permettre à tous les Français, ceux qui sont discriminés mais également ceux qui ne le sont pas, de pouvoir parler de ce sujet de la discrimination", a expliqué Elisabeth Moreno sur Europe 1.

Cette convention permettra aux Français d'apporter au gouvernement "un autre regard et d'autres idées sur la manière dont nous pouvons nous en saisir", a-t-elle poursuivi, ajoutant que "la question des discriminations concerne toutes les personnes de notre pays".

Emmanuel Macron avait promis début décembre, dans son interview au média en ligne Brut, le lancement en janvier d'une plateforme nationale de signalement des discriminations, gérée par l'Etat, le Défenseur des droits et des associations.

"Aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé (...). On est identifié comme un facteur de problème et c'est insoutenable", avait-il regretté.

"Nous connaissons (certaines) discriminations dans notre pays mais nous ne les connaissons peut-être pas toutes", a fait valoir Elisabeth Moreno.

