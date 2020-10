Le gouvernement va instaurer un "malus au poids" des véhicules

Le gouvernement va instaurer un "malus au poids" sur les véhicules les plus lourds, réclamé par la Convention citoyenne pour le climat (CCC), pour lutter contre l'alourdissement du parc et son impact environnemental, a annoncé jeudi Barbara Pompili.

"Le malus au poids que nous instaurons est un signal fort et nécessaire pour mieux prendre en compte l'empreinte écologique des véhicules les plus lourds", a tweeté la ministre de la Transition écologique.

"L'alourdissement du parc automobile, c'est plus de matériaux et d'énergie consommés, plus de pollution, moins d'espace public disponible", a-t-elle justifié.

La taxation, qui devrait faire l'objet d'un amendement au projet de loi de finances 2021, sera de 10 euros par kilo au-delà de 1.800 kg, a précisé le ministère à l'AFP.

La mesure figurait parmi les propositions de la Convention citoyenne sur le climat, mais avec un seuil plus bas de 1.400 kg.

"Elle va malgré tout dans le bon sens", a commenté Grégoire Fraty, coprésident de l'association "les 150" qui regroupe 130 des 150 citoyens de la CCC.

"On a l'impression enfin de gagner un arbitrage", a-t-il déclaré à l'AFP, alors que "les 150" ont envoyé une lettre lundi à Emmanuel Macron pour déplorer le manque de "soutien clair" du gouvernement pour leurs propositions, dont le président s'est engagé à reprendre 146 sur 149.

"C'est bien qu'on se pose enfin la question: est-ce qu'il faut toujours produire plus gros et plus lourd", a ajouté Grégoire Fraty.

Il y aura des "ajustements" pour les familles nombreuses, comme le demandait la CCC, ainsi qu'une "exonération" pour les véhicules électriques, a précisé Barbara Pompili.

Le WWF s'est félicité de cet "arbitrage gouvernemental historique qui reconnaît la nécessité de prendre en compte le poids des voitures pour freiner la progression fulgurante des SUV en France depuis dix ans".

L'ONG, qui avait publié la semaine dernière un rapport estimant "incompatible" la croissance du marché des SUV avec le respect des engagements français de réduction des émissions de gaz à effet de serre, a malgré tout regretté que cela ne concerne qu'une "niche" de SUV les plus lourds, le poids moyen des véhicules en France étant de 1.240 kg.

Depuis 2010, le poids moyen des voitures diesel a augmenté de 7%, et celui des essences de 14%, soit environ 100 kg par véhicule, selon le ministère.

"Les émissions de CO2 des véhicules ont diminué sans discontinuer entre 2009 et 2016, puis se sont stabilisées entre 2016 et 2019 malgré les évolutions des constructeurs", en raison de ces alourdissements, a-t-il ajouté.

Il s'agit donc "d'envoyer un signal fort", avance l'entourage de la ministre, pour qui "c'est une incitation à ne pas surconsommer de très gros modèles très lourds, mais aussi une incitation pour que l'ensemble de la filière prenne davantage en compte l'ensemble de l'empreinte écologique de leurs produits, et pas seulement les émissions".