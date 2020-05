Le gouvernement travaille sur un dispositif d'activité partielle de longue durée

Alors que l'Etat se désengage progressivement de la prise en charge du chômage partiel, la ministre du Travail Muriel Pénicaud explique dans un entretien au Figaro que le gouvernement veut proposer un système permettant d'ajuster temporairement le temps de travail et les rémunérations avec un soutien financier de l'Etat en échange du maintien de l'emploi.

La ministre du Travail Muriel Pénicaud, le 4 mars 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le confinement a provoqué une hausse exceptionnelle de 22% du nombre de chômeurs (inscrits en catégorie A à Pôle emploi) en avril, soit la plus forte hausse mensuelle depuis la création de la série statistique, en 1996. "On s'attendait à un mauvais chiffre, l'activité ayant tourné au ralenti en avril, mais la hausse est très élevée et montre la violence de la crise" , a commenté jeudi 28 mai la ministre du Travail Muriel Pénicaud dans les colonnes du Figaro .

Néanmoins, "grâce au dispositif de chômage partiel que nous avons déployé, il n'y a pas une vague de licenciements massive dans les entrées à Pôle emploi" , a-t-elle insisté. En effet, cette forte hausse s'explique aux trois quarts par le transfert de demandeurs d'emploi précédemment inscrits en activité réduite (B et C). C'est le cas pour les missions d'intérim et CDD à temps partiel qui n'ont pas été renouvelés.

Après avoir pris en charge 100% du chômage partiel durant deux mois, la participation de l'Etat au dispositif va diminuer à partir du 1er juin et il y aura un reste à charge de 15% pour les entreprises. La ministre explique néanmoins que le gouvernement planche sur un dispositif alternatif afin de soutenir certains secteurs. "Pour les secteurs, comme l'automobile, qui vont rester durablement affectés par la crise mais qui disposent de perspectives à moyen ou long terme, nous travaillons en effet à la création d'un dispositif d'activité partielle de longue durée".

"Ce type de dispositif pourrait permettre, en échange du maintien de l'emploi, d'adapter le temps de travail et les rémunérations pendant un certain temps, avec un soutien financier de l'État. Les salariés, qui travailleraient moins, pourraient en profiter pour se former vers de nouveaux métiers liés à la transition écologique et numérique" , détaille Mme Pénicaud. Ce type de dispositif a déjà été mis en place dans la métallurgie "mais nous l'adapterons pour prendre en compte les spécificités de chaque secteur, par exemple, le tourisme", ajoute la ministre.

Mais toutes les entreprises ne seront pas concernées. "Pour les entreprises, dont l'activité ne repartira pas, il faudra sans doute renforcer la dimension formations et reconversion des salariés, en cas de reclassement pour aller vers d'autres secteurs qui recrutent", a précisé Muriel Pénicaud, estimant que "chacun devra prendre ses responsabilités" . "Le fait que l'Etat ait autant soutenu l'économie, et c'était son rôle, avec ces mesures d'urgence, donne à chacun des obligations. Notre boussole est claire : la préservation de l'emploi ou la reconversion des compétences pour répondre à des offres existantes ou à venir. Nous le ferons en utilisant les outils les plus pertinents", a-t-elle assuré, en expliquant qu'Emmanuel Macron abordera la question la semaine prochaine avec les partenaires sociaux.