Le gouvernement remet 330 millions d'euros sur la table pour optimiser l'action publique

Simplifier la vie des agents et des usagers du service public, tout en dégageant des économies: le gouvernement a présenté vendredi à Paris les nouvelles orientations du Fonds pour la transformation de l'action publique (Ftap), doté de 330 millions d'euros entre 2023 et 2025.

Lancé en 2017, ce dispositif qui vise à financer des initiatives innovantes dans l'administration a déjà bénéficié d'une enveloppe de 764 millions d'euros entre 2018 et 2022, ce qui a permis de soutenir 126 projets.

Près de 25 millions d'euros ont par exemple été décaissés au titre du Ftap pour dématérialiser la procédure pénale, et 600.000 euros mobilisés pour contribuer au financement de la plateforme Trackdéchets, destinée à simplifier le suivi des déchets dangereux.

Place désormais au "Ftap 2" jusqu'en 2025, avec pour priorité "l'impact le plus concret possible" des projets et le "retour sur investissement", selon le ministre de la Transformation publique Stanislas Guerini.

Alors que le premier Fonds de transformation publique doit générer à terme des économies annuelles de 600 millions d'euros, "on espère que les 330 millions investis (dans le Ftap 2, NDLR) puissent générer des économies annuelles de 330 millions", a détaillé le ministre.

"Mais je ne veux pas réduire le FTAP à un fonds qui permette de faire des économies", a-t-il dit, soulignant les gains de temps pour les agents permis par certains projets, et l'objectif plus général d'amélioration de la qualité du service public.

Interrogé sur la baisse de l'enveloppe allouée au Ftap, le ministre a estimé qu'il ne s'agissait "absolument pas d'un mauvais signal".

"Nous n'avons plus les fonds du plan de relance" dégainés à la sortie de la pandémie de Covid-19, qui avaient "boosté" le financement du premier Fonds, a déclaré Stanislas Guerini.

"Les 330 millions sont bien calibrés pour les projets qu'on prévoit de financer", le gouvernement souhaitant désormais soutenir aussi de plus petits projets de transformation, a-t-il ajouté, tout en promettant d'être "pragmatique si on est dépassés par notre succès".

Concrètement, un comité de sélection composé du ministre, des Directions interministérielles de la transformation publique (DITP) et du numérique (Dinum) et de la direction du budget se réunira tous les deux mois pour choisir des projets.

Un "contrat de transformation" devra être signé dans un délai de deux mois après la sélection du projet, et les premiers crédits engagés avant six mois.