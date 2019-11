Le gouvernement recule sur les obligations de transparence des plateformes de locations touristiques

Les villes dénoncent un dispositif vidé de sa substance, qui ne leur permet pas de contrôler correctement les locations proposées par Airbnb, Booking ou Abritel.

Les plates-formes de locations de tourisme, comme Airbnb, Booking, Abritel, seront tenues, à compter du 1er décembre 2019, de transmettre aux mairies la liste des annonceurs qui proposent des biens sur leur territoire, l'adresse du local loué, son numéro d'enregistrement et le nombre de jours de location dans l'année.

Une telle information est essentielle pour ces villes qui peuvent ainsi contrôler que le loueur respecte la loi, ne dépasse pas 120 nuitées par an s'il s'agit de sa résidence principale ou, pour tout autre local, qu'il a fait les démarches, comme le changement de destination en commerce et la compensation des mètres carrés de logement perdus.

Les dix-huit villes de France, dont Paris, Bordeaux et Lyon, qui ont mis en place l'obligation, pour ces loueurs, de s'enregistrer, attendaient avec impatience que le gouvernement fixe les modalités de cette transmission. C'est chose faite avec un décret daté du 30 octobre et un arrêté du 31 octobre, publié le 5 novembre, pris en application de la loi ELAN du 23 novembre 2018. Mais la déception est grande tant le gouvernement a adouci le régime imposé aux plates-formes.

Des listings rendus inexploitables

Lors des débats à l'Assemblée, il était, par exemple, question que cette transmission de données ait lieu trois fois par an : ce ne sera qu'une fois. Plus grave, contrairement à ce qui était prévu dans un projet de décret circulant en avril, les sites ne sont finalement pas obligés de communiquer le lien Internet vers l'annonce correspondant au bien mentionné. Cet « oubli » rend les listings tout bonnement inexploitables, empêchant les villes de vérifier la concordance entre annonceur, annonce et adresse.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr