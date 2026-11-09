Le gouvernement poursuit le dialogue avec lycéens et étudiants, Parcoursup remis sur le métier

Des lycéens et étudiants français manifestent en France

Le Premier ministre Sébastien Lecornu se mobilise sur ‌tous les fronts sociaux en s'entretenant de nouveau lundi avec les représentants des lycéens et des étudiants, qui ne ​se satisfont pas des mesures annoncées le 26 octobre.

La contestation, née à la mi-septembre, se cristallise sur les conditions d'apprentissage dans les lycées et facultés, mais aussi sur Parcoursup, la plateforme de sélection et d'inscription en première année de ​l'enseignement supérieur en vigueur depuis 2018.

Sébastien Lecornu doit recevoir les organisations à 15h30 avant de présider à 17h00 un comité de réforme de Parcoursup qui ​intégrera notamment les représentants des parents d'élèves.

"Il faut construire la ⁠suite de Parcoursup. Pour cela, il faut répondre à des questions très politiques. Plus de sélection, moins ‌de sélection ? Est-ce qu'on veut que tout soit sectorisé ? (...) Est-ce qu'on veut plus d'études professionnalisantes ou des études plus académiques ? Tout est ouvert, il faut qu'on discute", a déclaré le ministre ​de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, sur RMC.

Le ‌26 octobre dernier, Sébastien Lecornu s'est engagé à "une évolution forte" de Parcoursup en ⁠2027 avec notamment l'obligation de motiver chaque refus, avant le remplacement du dispositif en 2028.

Le gouvernement a également promis de plafonner à 28 le nombre d'élèves en seconde générale et technologique à partir de 2027 dans la moitié des ⁠lycées les moins favorisés, puis ‌en 2028 dans tous les lycées publics.

UNE "ADAPTATION" DES EXAMENS DANS LE SUPÉRIEUR?

Ont également été proposés : ⁠500 postes supplémentaires d'enseignants et 500 postes de psychologues, infirmiers et assistants sociaux en 2027; une pause déjeuner d'une ‌heure garantie et une révision des emplois du temps; une enveloppe de 5 milliards d'euros pour ⁠la rénovation des établissements; 15.000 places de plus dans l'enseignement supérieur en 2028.

Un nouveau ⁠débat émerge quant aux conséquences ‌des mobilisations et blocages de lycées et d'universités sur l'année scolaire en cours.

L'Union étudiante a lancé dimanche une pétition ​en ligne afin d'aménager les examens. "Aucun jeune ne doit être ‌pénalisé pour s’être battu pour le droit d’étudier", est-il notamment écrit. La pétition avait reçu plus de 6.900 signatures lundi matin.

"Les examens pour ​une licence, un master, des diplômes nationaux sont des examens individuels (...). Il n'est évidemment pas question d'avoir un 10 sur 20 pour tout le monde ou d'avoir une validation automatique, c'est la loi", a souligné Philippe Baptiste ⁠sur RMC.

Le ministre n'a pas exclu toutefois "du travail de rattrapage et une adaptation des épreuves".

S'agissant de l'enseignement secondaire, le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, écarte toute modification des épreuves du baccalauréat pour la campagne 2027.

Il a suggéré lundi matin sur France 2 des cours de rattrapage en février "ou à Pâques" pour compenser les heures perdues, dénonçant de nouveau des blocages "illégaux". "Les lycéens doivent laisser leurs camarades entrer en cours, sinon ils bousillent leur année scolaire", a-t-il martelé, ​évoquant de possibles "sanctions disciplinaires".

(Bureau de Paris)