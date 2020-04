Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement "pas dans l'idée de réduire des acquis sociaux" ni rétablir l'ISF, dit Darmanin Reuters • 15/04/2020 à 20:51









PARIS (Reuters) - L'exécutif français n'est pas dans l'optique de revenir sur certains acquis sociaux pas plus qu'il n'entend "imaginer de nouvelles formes d'impôts", a déclaré mercredi soir sur France 2 le ministre des Comptes et de l'Action publics, Gérald Darmanin. "Les Français aujourd'hui, ils font déjà beaucoup d'efforts", a-t-il répondu à une question portant sur le Medef qui a appelé à un débat sur le temps de travail, les jours fériés et les congés payés après la crise engendrée par l'épidémie de coronavirus pour contribuer au redressement économique. "On en n'est pas donc à l'idée de réduire des acquis sociaux", a poursuivi Gérald Darmanin. "En revanche, ce qui est sûr c'est que chacun demain aura la possibilité de participer à l'activité économique de notre pays", a-t-il ajouté, suggérant aux consommateurs d'"acheter français" et aux grands patrons d'accepter de baisser leurs rémunérations ou de ne pas verser de dividendes quand leur entreprise bénéficie des aides de l'Etat. Quant à la question d'un rétablissement de l'impôt sur les grandes fortunes, le ministre a indiqué qu'il n'était pas à l'ordre du jour. "On voit bien que l'idéologie qui a mené à l'ISF est une idéologie qui a mené à un chômage de masse. La suppression des impôts sur le capital a donné de la respiration à l'économie", a-t-il dit. "Il ne s'agit pas d'imaginer de nouvelles créations d'impôts aujourd'hui parce qu'on a envie de revenir sur des combats passés." (Henri-Pierre André, édité par Nicolas Delame)

