Le gouvernement ne baissera pas le taux d'alcoolémie légal au volant à zéro

Le ministre de l'Agriculture s'était déclaré dimanche favorable à l'interdiction totale de l'alcool au volant, deuxième cause de mortalité sur la route. Mais les services du Premier ministre estiment que la mesure aurait des effets "très limités" sur le nombre d'accidents.

( AFP / DAMIEN MEYER )

Matignon a tranché : l'interdiction totale de l'alcool au volant n'est pas au programme. Interrogé dimanche, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume s'était exprimé en faveur d'un abaissement à zéro du taux d'alcoolémie légal au volant. "Je pense que lorsqu'on conduit, on ne doit pas boire", avait déclaré le ministre. "Je pense qu'on peut faire la fête et qu'on peut boire des coups et boire du vin français (...) Je pense que c'est très bon, mais lorsqu'on boit, on ne conduit pas", avait-il poursuivi. Matignon a réagi lundi 18 novembre : "la proposition (instruite dans le cadre des travaux préparatoires du Conseil interministériel de sécurité routière) visant à abaisser le taux d'alcoolémie légal à zéro n'a pas été retenue et elle n'est pas envisagée par le gouvernement".

Si l'alcool au volant est la deuxième cause de mortalité sur la route après une vitesse excessive et si l'alcool est en cause dans près d'un tiers des accidents mortels, selon les services du Premier ministre, "les effets positifs (d'une alcoolémie légal à zéro) sur l'accidentalité" seraient "très limités". Matignon argue que "les 2/3 des accidents mortels liés à l'alcool se produisent avec des conducteurs dont l'alcoolémie dépasse le triple du seuil légal (soit 1,5 g/l) et les taux contraventionnels compris entre 0,5 g/l et 0,79 g/l ne sont constatés que dans 12% des accidents mortels liés à l'alcool".

Une mesure "pas réaliste"

D'autre part, l'évolution du seuil légal d'alcoolémie vers une tolérance zéro ne serait "pas réaliste", estime Matignon. "Elle emporterait d'importantes conséquences sur les contrôles par les forces de l'ordre comme sur le quotidien de nos concitoyens et pourrait être contredite par la possibilité d'un seuil résiduel d'alcoolémie chez des conducteurs qui n'ont pas bu de verre d'alcool", précisent les services du Premier ministre.

Matignon rappelle que plusieurs mesures ont été annoncées pour combattre la conduite sous l'emprise de l'alcool : "l'incitation des usagers à l'auto-évaluation de leur taux d'alcool, le développement de l'éthylotest antidémarrage, ou encore la possibilité donnée aux forces de l'ordre de mettre en fourrière le véhicule d'un conducteur contrôlé avec un taux délictuel".

Actuellement, la limite autorisée du taux d'alcool dans le sang est de 0,5g/L. Pour les jeunes conducteurs, le taux légal est de 0,2g/L. Plusieurs pays européens appliquent la tolérance zéro pour l'alcool au volant, comme la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie. D'autres, comme l'Estonie, la Norvège, la Suède et la Pologne, applique une limite de 0,2 g/L pour tous les conducteurs.