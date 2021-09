Le gouvernement n'a "aucune leçon à recevoir sur l'équilibre des comptes publics", estime Castex

Le Premier ministre Jean Castex à l'Elysée, le 22 septembre 2021 ( AFP / Thomas SAMSON )

"Nous avons aucune leçon à recevoir sur les questions d'équilibre des comptes publics" et "rien ne serait pire" que "l'austérité", a souligné dimanche Jean Castex, alors que l'opposition de droite fustige "l'euphorie dépensière" du budget 2022.

"Que nous disent les experts, même les plus sévères, je pense au FMI ? Que rien ne serait pire alors que cette crise sanitaire n'est pas finie que de faire comme on l'a fait par le passé succéder à la relance l'austérité, ça ne marcherait pas et nos finances publiques s'en trouveraient encore plus affaiblies et dégradées", a insisté le Premier ministre, invité d'honneur de l'université de rentrée du MoDem à Guidel, dans le Morbihan.

Budget de "relance et d'investissement", priorité au régalien: dans le projet de loi de finances pour 2022, le gouvernement table sur une croissance forte pour financer une hausse des dépenses tout en commençant à réduire le déficit public. Le projet de budget repose sur une prévision de croissance de 6% pour 2021 et de 4% pour 2022, une des reprises économiques les plus fortes de la zone euro, après une des récessions les plus massives en Europe (-8% en 2020).

"Nous devons continuer investir, à travailler", a poursuivi le chef du gouvernement. "Non sans quelque curiosité, j'entends que les mêmes" qui expliquaient "il y a un peu plus d'un an" que "nous étions petit joueur avec le plan de relance", nous "reprocher" aujourd'hui "de dépenser trop. Comprenne qui pourra !" a lancé Jean Castex.

Lors de la présentation du budget 2022 il y a quelques jours, l'opposition de droite a fustigé une "euphorie dépensière" en période pré-électorale.

