Le gouvernement japonais est "sur le qui-vive" face à l'effondrement du yen

Un haut responsable du ministère japonais des Finances a assuré mercredi que le gouvernement nippon restait "sur le qui-vive" face à la débâcle du yen, encore accentuée la veille par le maintien de la politique monétaire ultra-accommodante de la Banque du Japon.

La monnaie japonaise est brièvement tombée dans la nuit à 151,72 yens pour un dollar, au plus bas en un an et approchant du seuil des 151,95 atteint fin octobre 2022, ce qui était une première depuis juillet 1990.

Le yen a aussi dégringolé face à l'euro, qui a atteint 160,85 yens, un record depuis 2008.

"Nous sommes sur le qui-vive", a déclaré mercredi matin à des journalistes le vice-ministre des Finances Masato Kanda, selon l'agence Bloomberg.

Mais "je ne peux pas dire ce que nous allons faire, ni quand", a-t-il ajouté. "Nous prendrons des mesures appropriées contre les fluctuations excessives, sans exclure aucun moyen."

Tokyo était intervenu à plusieurs reprises sur le marché des changes en septembre et octobre 2022 pour défendre sa monnaie - une première depuis la crise asiatique en 1998 - alors que le dollar évoluait alors autour des 150 yens.

Le passage de ce seuil à plusieurs reprises le mois dernier avait ravivé les craintes d'une nouvelle intervention, mais des chiffres publiés mardi soir par le ministère des Finances ont montré qu'il n'avait pas intercédé en octobre.

Mercredi, la devise nippone remontait légèrement: vers 01H50 GMT le dollar s'échangeait pour 151,30 yens et l'euro pour 159,97 yens.

La baisse du yen, résultat notamment de l'écart grandissant entre les politiques monétaires menées au Japon et ailleurs, est en partie positive pour l'économie japonaise, car elle rend les exportations nippones plus compétitives, mais elle renchérit aussi les importations et affaiblit le pouvoir d'achat des ménages.

La chute de la devise nippone s'est accélérée mardi après une décision de la Banque du Japon, qui tout en relâchant son contrôle des rendements des obligations publiques japonaises (JGB) à dix ans, a promis de poursuivre "patiemment son assouplissement monétaire" pour soutenir l'économie japonaise.

La BoJ "a une nouvelle fois déçu", a commenté Charu Chanana dans une note de Saxo Bank, ajoutant: "comme les 150 (yens pour un dollar) ne sont plus une ligne rouge pour la paire dollar/yen, la limite des 152 pourrait aussi être testée".