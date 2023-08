Le gouvernement français débloque un plan de 125 M EUR pour pousser les entreprises à exporter

Le gouvernement français a débloqué un plan de 125 millions d'euros pour pousser les entreprises du pays à exporter et tenter de résorber le déficit commercial, a annoncé jeudi à l'AFP le cabinet du ministre délégué au Commerce extérieur.

Doté de 13 mesures, dont une aide pour encourager les entreprises à aller sur les salons internationaux et un soutien à l'embauche d'un jeune dédié à l'export, ce plan est financé pour la période 2023-2026, a précisé le cabinet du ministre.

Les autres mesures phares consistent à renforcer la visibilité des produits français sur les grandes plateformes de vente en ligne, à accompagner à l'export les entreprises lauréates de l'initiative France 2030 et à former de jeunes entrepreneurs aux enjeux de l'export. Ce plan est destiné aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de tailles intermédiaires.

Fin 2022, 145.700 entreprises françaises exportaient. Le gouvernement vise à porter ce nombre à 200.000 d'ici à 2030.

"La France peut et doit redevenir une grande puissance exportatrice et commerciale. Nous l'avons été dans le passé, il n'y a aucune fatalité à ce que nous ne le redevenions pas. La France ne peut pas se résoudre à des déficits commerciaux chroniques", a estimé le ministre délégué au Commerce extérieur, Olivier Becht, dans un entretien publié jeudi par Le Figaro.

En 2018, la "stratégie de Roubaix" avait vu la naissance de la Team France Export (TFE), organisme regroupant tous les acteurs français de l'export et permettant de soutenir plus efficacement les entreprises tentées par le marché international.

Par ailleurs, de précédents dispositifs de soutien, au travers du volet export du plan France Relance, se sont achevés fin 2022. Ils offraient notamment des crédits aux entreprises exportatrices pour mettre en avant leurs produits sur les plateformes en ligne à l'étranger, ainsi que des aides à la traduction et à la formation.