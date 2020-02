Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement fait du coronavirus un cas de force majeure pour les entreprises Reuters • 28/02/2020 à 13:22









LE GOUVERNEMENT FAIT DU CORONAVIRUS UN CAS DE FORCE MAJEURE POUR LES ENTREPRISES PARIS (Reuters) - Le gouvernement a annoncé vendredi qu'il considérait désormais le coronavirus comme un cas de force majeure pour les entreprises, une mesure de soutien face à la crise sanitaire qui était réclamée notamment par les PME. "Nous allons considérer le coronavirus comme un cas de force majeure pour les entreprises" a annoncé le ministre de l'Economie et des Finances Bruno le Maire lors d'un point presse organisé avec la ministre du Travail Muriel Pénicaud et le ministre de la Santé, Olivier Véran. "Ce qui veut dire que pour tous les marchés publics de l'Etat, si jamais il y a un retard de livraison de la part des PME et des entreprises, nous n'appliquerons pas de pénalités", a expliqué le ministre. (Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)

