LE GOUVERNEMENT ENCADRE LES PRIX DES GELS HYDROALCOOLIQUES PARIS (Reuters) - Le gouvernement français va encadrer à partir de mercredi le prix des gels hydroalcooliques pour éviter les hausses abusives observées dans certains cas en raison de la forte demande liée à la propagation en France du coronavirus apparu en Chine, a annoncé Bruno Le Maire. "Il y a effectivement des cas isolés où des prix inacceptables ont été pratiqués donc il faut prendre cette décision d'encadrement des pris des gels hydroalcooliques", a dit le ministre de l'Economie sur BFM Business. "Elle sera prise dans la journée. Je proposerai le décret au Premier ministre d'ici quelques heures." Emmanuel Macron a pour sa part annoncé mardi la réquisition de "tous les stocks et la production de masques de protection" pour les distribuer aux professionnels de santé et aux Français atteints par le coronavirus. (Bertrand Boucey)

