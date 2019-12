Les autorités n'ont communiqué ni sur le nombre de blessés ni sur les arrestations liées aux manifestations qui se sont déroulées à Wenlou, une petite ville de 60 000 habitants de la province du Guangdong.

Sur les vidéos qui circulent sur Twitter, on pourrait presque se croire à Hongkong. On y voit des policiers antiémeutes lancer des grenades lacrymogènes et des gens courir dans tous les sens. Mais ces scènes se déroulent en Chine continentale, à Wenlou, une petite ville de 60 000 habitants du Guangdong, située à une centaine de kilomètres au nord de Hongkong.

Les tensions ont semble-t-il commencé jeudi 28 novembre, quand la population a appris, sur Internet, qu'un terrain qui aurait dû être aménagé en parc abritant des bureaux et une cantine allait en fait être occupé par un nouveau crématorium. Faisant craindre aux habitants des environs que leur eau ne soit polluée.

Des centaines de personnes ont alors voulu se diriger vers la mairie, mais en ont été empêchées par la police qui a frappé les manifestants à coups de bâtons et a lancé des grenades lacrymogènes. Dans une vidéo mise en ligne par le South China Morning Post, on voit la police charger des manifestants de tous âges mais qui, à la différence de ceux de Hongkong, ne portent aucun équipement particulier. Des blessés, le visage en sang, sont soignés à même le sol par des proches ou des passants.

Ville fermée

Depuis, la ville est fermée à la presse et les réseaux sociaux chinois bloquent toute information sur le sujet. Un témoin a affirmé au South China Morning Post qu'il y aurait une centaine de blessés. La police aurait procédé à des dizaines d'arrestations au domicile des manifestants, jeudi soir et vendredi matin. La plupart auraient été libérés samedi.

